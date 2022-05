Al via stagione 2022 Footvolley, grande spettacolo e obbiettivo nascita Federazione (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - E' tutto pronto per il via della stagione 2022 del Footvolley in Italia. La presentazione si è tenuta oggi nella sala Giunta del Coni a Roma alla presenza del Presidente di Asi, il senatore Claudio Barbaro e dei due brand ambassador Aldair e Max Tonetto oltre ai campioni italiani della disciplina Alain Faccini e Federico Iacopucci. Il programma del tour nazionale 2022 sarà il più ricco di sempre con 3 eventi nazionali (Campionato Italiano FVIT), 5 internazionali, tra cui le fasi finali del campionato europeo (EFVL), che si svolgerà l'11 settembre nella splendida cornice della Pinetina (Beach Village) di Ostia. Sarà possibile seguire le gare anche in Tv su Sportitalia. “Ci sono ampi margini di crescita per questa disciplina, è possibile che arrivi a livelli importanti -ha spiegato il ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - E' tutto pronto per il via delladelin Italia. La presentazione si è tenuta oggi nella sala Giunta del Coni a Roma alla presenza del Presidente di Asi, il senatore Claudio Barbaro e dei due brand ambassador Aldair e Max Tonetto oltre ai campioni italiani della disciplina Alain Faccini e Federico Iacopucci. Il programma del tour nazionalesarà il più ricco di sempre con 3 eventi nazionali (Campionato Italiano FVIT), 5 internazionali, tra cui le fasi finali del campionato europeo (EFVL), che si svolgerà l'11 settembre nella splendida cornice della Pinetina (Beach Village) di Ostia. Sarà possibile seguire le gare anche in Tv su Sportitalia. “Ci sono ampi margini di crescita per questa disciplina, è possibile che arrivi a livelli importanti -ha spiegato il ...

