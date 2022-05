Al via Nicosiana, l’arte al servizio della ricerca per Aisla (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “La memoria del cuore elimina i cattivi ricordi e magnifica quelli buoni, e grazie a questo artificio, siamo in grado di superare il passato”. Queste sono le parole del celebre scrittore e giornalista Gabriel García Márquez. Ed è questo lo spirito con cui nasce Nicosiana: una rassegna dell’Associazione culturale Divina Mania in memoria della dottoressa Maria Maira, scomparsa lo scorso maggio a causa della Sla. Una prima edizione che prenderà il via mercoledì 1 giugno con un programma di quattro giorni che vedrà susseguirsi una serie di eventi a Nicosia grazie al supporto del Comune di Nicosia e di Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. Appuntamento sabato 4 giugno con il vicepresidente nazionale di Aisla, Michele La Pusata, che dichiara: “La speranza avvolge il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “La memoria del cuore elimina i cattivi ricordi e magnifica quelli buoni, e grazie a questo artificio, siamo in grado di superare il passato”. Queste sono le parole del celebre scrittore e giornalista Gabriel García Márquez. Ed è questo lo spirito con cui nasce: una rassegna dell’Associazione culturale Divina Mania in memoriadottoressa Maria Maira, scomparsa lo scorso maggio a causaSla. Una prima edizione che prenderà il via mercoledì 1 giugno con un programma di quattro giorni che vedrà susseguirsi una serie di eventi a Nicosia grazie al supporto del Comune di Nicosia e di, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. Appuntamento sabato 4 giugno con il vicepresidente nazionale di, Michele La Pusata, che dichiara: “La speranza avvolge il ...

