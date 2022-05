Al via il “Suzuki Bike Day”: si parla di biciclette, mobilità e sicurezza (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – È tutto pronto per la seconda edizione del Suzuki Bike Day, evento dedicato ai ciclisti e, in generale, a tutti gli amanti delle due ruote a pedali, nel rispetto dell’ambiente. Il Suzuki Bike Day offre agli appassionati un percorso ciclistico iconico, chiuso al traffico, per godere in libertà e sicurezza la propria passione. L’evento verrà presentato il 31 maggio, a Bologna, in una conferenza stampa seguita da una tavola rotonda, alle 14.30 in diretta streaming sul canale Youtube di Suzuki Italia, che affronterà il tema della mobilità diffusa, del presente e del prossimo futuro, soft sul pianeta, attiva e condivisa. La visione sul modo di spostarsi, infatti, si estende dal concetto di automobile e motocicletta e arriva a comprendere mezzi di trasporto di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – È tutto pronto per la seconda edizione delDay, evento dedicato ai ciclisti e, in generale, a tutti gli amanti delle due ruote a pedali, nel rispetto dell’ambiente. IlDay offre agli appassionati un percorso ciclistico iconico, chiuso al traffico, per godere in libertà ela propria passione. L’evento verrà presentato il 31 maggio, a Bologna, in una conferenza stampa seguita da una tavola rotonda, alle 14.30 in diretta streaming sul canale Youtube diItalia, che affronterà il tema delladiffusa, del presente e del prossimo futuro, soft sul pianeta, attiva e condivisa. La visione sul modo di spostarsi, infatti, si estende dal concetto di automobile e motocicletta e arriva a comprendere mezzi di trasporto di ...

