Al mercato è il momento dei fiori di zucchina: provali al forno, gratinati e croccanti (Di lunedì 30 maggio 2022) Bergamo. Sono i fiori di zucchina il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Sulla piazza vi è un’ottima disponibilità di raccolto con origine locale, freschissimo e di notevole pregio. Prima dell’arrivo della merce del nostro territorio si potevano contare su approvvigionamenti da Latina e dal Veronese, mentre ora non è più necessario perché i volumi su cui si può contare soddisfano le aspettative. Il rapporto fra qualità e prezzo è ottimo: questi ortaggi rappresentano un’occasione da cogliere per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia. Ricchi di proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, contengono vitamine (A, B1, B2, B3, B9 e C) e sali minerali (ferro, magnesio e potassio), ma non mancano di calcio e fosforo. Secondo alcune ricerche, infine, aiuterebbero il sistema ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 30 maggio 2022) Bergamo. Sono idiil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Sulla piazza vi è un’ottima disponibilità di raccolto con origine locale, freschissimo e di notevole pregio. Prima dell’arrivo della merce del nostro territorio si potevano contare su approvvigionamenti da Latina e dal Veronese, mentre ora non è più necessario perché i volumi su cui si può contare soddisfano le aspettative. Il rapporto fra qualità e prezzo è ottimo: questi ortaggi rappresentano un’occasione da cogliere per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia. Ricchi di proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, contengono vitamine (A, B1, B2, B3, B9 e C) e sali minerali (ferro, magnesio e potassio), ma non mancano di calcio e fosforo. Secondo alcune ricerche, infine, aiuterebbero il sistema ...

