"Aiuti umanitari rivenduti al mercato nero". L'ultima insidia per l'Ucraina: i falsi volontari (con tanto di sito fake) che lucrano sulla guerra (Di lunedì 30 maggio 2022) "Grazie di cuore ma fate attenzione". E' il ritornello che ripetono come un mantra i volontari ucraini che quotidianamente interagiscono con le associazioni umanitarie provenienti da tutta Europa. E' un consiglio a guardarsi le spalle e a non avventurarsi nei territori più pericolosi, naturalmente, ma è anche un invito ad avvalersi, nel Paese in guerra da oltre tre mesi, di personale affidabile. "Ne vediamo ogni giorno di tutti i colori" racconta uno dei responsabili di una struttura che gestisce gli Aiuti alla stazione di Leopoli. E' qui da tre mesi, questo volontario arrivato dall'est e che preferisce per ovvie ragioni mantenere l'anonimato. "L'ultima è capitata pochi giorni fa: un gruppetto presentatosi qui nel centro ferroviario con tanto di sito ...

