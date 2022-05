Advertising

TV7Benevento : Aism lancia l'Agenda della sclerosi multipla 2025 e una Carta dei diritti - - fishonlus : RT @GrSociale: ?? #AdAltaVelocità - La frase vergognosa della giornalista veneta dopo #cosenzavicenza. ??? Oggi Giornata mondiale #sclerosimu… - peppemanzo : RT @GrSociale: ?? #AdAltaVelocità - La frase vergognosa della giornalista veneta dopo #cosenzavicenza. ??? Oggi Giornata mondiale #sclerosimu… - GrSociale : ?? #AdAltaVelocità - La frase vergognosa della giornalista veneta dopo #cosenzavicenza. ??? Oggi Giornata mondiale… -

Il Sannio Quotidiano

Le proposte dipresenti nell''Agenda' seguono 4 direttrici maestre: la presa in carico interdisciplinare e centrata sulla persona, il rafforzamento della ricerca, la piena inclusione e ...In occasione della Settimana Nazionale della sclerosi multipla, attraverso i social e sul sito associativo, il video 'Le 10 cose da sapere sulla sclerosi multipla' perché, come dice il ... Aism lancia l'Agenda della sclerosi multipla 2025 e una Carta dei diritti Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) - La 'fotografia' aggiornata dei numeri della sclerosi multipla in Italia, in particolare sull’andamento dei livelli di cura e inclusione delle oltre 133mila persone c ...«Da stasera al tramonto di domani Palazzo Madama si tinge di rosso per la Giornata Mondiale della #sclerosimultipla, una delle più gravi malattie croniche del sistema nervoso ...