AEW | L’Andrade Family Office ha un nuovo alleato | inaspettata reunion a Double or Nothing

(Di lunedì 30 maggio 2022) La scorsa notte aorabbiamo visto tanti grandi match, nuove incoronazioni e finali di storyline. Un dettaglio passato quasi inosservato è però il segmento di Andrade El Idolo, che ha visto unmembro entrare nel suo Andrade. Tornano gli ingovernabili? Il siparietto ha visto coinvolti Andrade, il suo assistente Jose e l’ex campione mondiale della Ring of Honor, RUSH. Quest’ultimo ha fatto il suo ingresso dopo che Andrade ha definito il suo“una barzelletta”. I due atleti si sono poi salutati con il gesto caratteristico dei Los Ingobernables, fazione che i due hanno fondato nella messicana CMLL, durata fino all’approdo di Andrade in WWE.

