Accordo Ue sull' embargo sul petrolio russo E Draghi rivendica le telefonate con Putin | Scettico ma vanno fatte

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 30 maggio 2022) Orban tiene in ostaggio il vertice fino a poco prima della mezzanotte, quando arriva l'intesa: stop a due terzi dell'oro nero di Mosca via mare a partire da gennaio, escluso l'oleodotto Druzhba. Il premier condivide la linea con Macron e Scholz: vertice a tre prima del Consiglio Ue a Bruxelles: “Il confronto col Cremlino è necessario per risolvere il problema del grano"