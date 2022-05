Accordo It Taxi-Uber, ma i tassisti genovesi non ci stanno: “Mai con il nemico” (Di lunedì 30 maggio 2022) La cooperativa della Lanterna uscirà dal consorzio nazionale. Giacopinelli (Claai): “Traditi da colleghi, abbiamo persio 400 mila euro” Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 30 maggio 2022) La cooperativa della Lanterna uscirà dal consorzio nazionale. Giacopinelli (Claai): “Traditi da colleghi, abbiamo persio 400 mila euro”

