Advertising

CorSport : #Abraham si blinda alla #Roma. Ecco la promessa a #Mourinho per il futuro ?? - sportli26181512 : Abraham si blinda alla Roma. Ecco la promessa a Mourinho per il futuro: Botta e risposta sui social tra lo Special… -

Corriere dello Sport

ROMA - Vittoria della Conference League, vacanze di fine stagione ma un occhio sempre rivolto al futuro. Tammyha pubblicato su Instagram alcuni scatti con il trofeo vinto a Tirana scrivendo: " Sono arrivato. Ci abbiamo creduto. Abbiamo raggiunto il risultato. La storia è fatta! Campioni europei!!! ...Ma i giallorossi non hanno la forza di reagire e la Fiorentinatre punti che valgono oro, ... Al 9 chance per gli ospiti conche sbuca sul primo palo e schiaccia di testa su cross di ... Abraham si blinda alla Roma. Ecco la promessa a Mourinho per il futuro ROMA - Vittoria della Conference League, vacanze di fine stagione ma un occhio sempre rivolto al futuro. Tammy Abraham ha pubblicato su Instagram alcuni scatti con il trofeo vinto a Tirana scrivendo: ...Gli olandesi colpiscono due pali, protagonista Rui Patricio che blinda il successo. Al fischio finale esplode la festa nella Capitale ...