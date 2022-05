365 giorni con Maria: 30 maggio | La Madonna ferma l’invasione dell’Europa (Di lunedì 30 maggio 2022) La Madonna di Gibilterra protegge l’intera Europa, nel punto strategico in cui si incrocia con l’Africa. Memorabile l’avvenimento durante il quale gli europei, grazie a Lei, difendono il continente dal pericoloso invasore. Gli arabi sbarcano a Gibilterra per conquistare la Spagna e decidono di costruire una moschea sul promontorio. I cristiani la riconquistano la rocca L'articolo 365 giorni con Maria: 30 maggio La Madonna ferma l’invasione dell’Europa proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 30 maggio 2022) Ladi Gibilterra protegge l’intera Europa, nel punto strategico in cui si incrocia con l’Africa. Memorabile l’avvenimento durante il quale gli europei, grazie a Lei, difendono il continente dal pericoloso invasore. Gli arabi sbarcano a Gibilterra per conquistare la Spagna e decidono di costruire una moschea sul promontorio. I cristiani la riconquistano la rocca L'articolo 365con: 30Laproviene da La Luce di

