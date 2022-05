30 maggio 1988: istituita l’Agenzia Spaziale Italiana (Di lunedì 30 maggio 2022) l’Agenzia Spaziale Italiana è un ente pubblico istituito nel 1988 volto a predisporre i programmi scientifici, tecnici e applicativi italiani in campo Spaziale, gestendo soprattutto la partecipazione Italiana (scientifica e industriale) ai programmi dell’Agenzia Spaziale Europea. L’ASI nello specifico l’Agenzia si è affermata come uno dei più grandi attori mondiali sulla scena della scienza Spaziale, delle tecnologia satellitari e dello sviluppo dei mezzi volti a raggiungere ed esplorare il cosmo. L’ente ha un ruolo di primo piano sia in Europa che nel mondo: è in stretto rapporto con la NASA. Ha dato importanti contributi all’esplorazione Spaziale, costruendo strumenti scientifici che hanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 maggio 2022)è un ente pubblico istituito nelvolto a predisporre i programmi scientifici, tecnici e applicativi italiani in campo, gestendo soprattutto la partecipazione(scientifica e industriale) ai programmi delEuropea. L’ASI nello specificosi è affermata come uno dei più grandi attori mondiali sulla scena della scienza, delle tecnologia satellitari e dello sviluppo dei mezzi volti a raggiungere ed esplorare il cosmo. L’ente ha un ruolo di primo piano sia in Europa che nel mondo: è in stretto rapporto con la NASA. Ha dato importanti contributi all’esplorazione, costruendo strumenti scientifici che hanno ...

