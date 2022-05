30 maggio 1957, gli 11 guerrieri viola del Bernabeu (Di lunedì 30 maggio 2022) 30 maggio 1957: la prima italiana in finale di Coppa Campioni. La Fiorentina Oggi l’anniversario della finale di Coppa Campioni 1956/57. La prima italiana a raggiungere la fase conclusiva di un torneo internazionale, contro la “galattica” detentrice del massimo trofeo europeo. E’ il 30 maggio del 1957. Si gioca la finale della Coppa Campioni. Si gioca Real Madrid-Fiorentina. I viola rappresentano la prima compagine italiana a raggiungere l’ultimo atto di un torneo internazionale; mentre i Blancos sono i detentori del massimo trofeo europeo. Grazie al loro presidente, che aggiunse una clausola nel regolamento della competizione, hanno potuto presentarsi e difendere il titolo di campioni. Sì, perché il Real Madrid, nel campionato spagnolo 1955/56, arrivò terzo, dietro all’Athletic Bilbao, vincitore, e al ... Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 30 maggio 2022) 30: la prima italiana in finale di Coppa Campioni. La Fiorentina Oggi l’anniversario della finale di Coppa Campioni 1956/57. La prima italiana a raggiungere la fase conclusiva di un torneo internazionale, contro la “galattica” detentrice del massimo trofeo europeo. E’ il 30del. Si gioca la finale della Coppa Campioni. Si gioca Real Madrid-Fiorentina. Irappresentano la prima compagine italiana a raggiungere l’ultimo atto di un torneo internazionale; mentre i Blancos sono i detentori del massimo trofeo europeo. Grazie al loro presidente, che aggiunse una clausola nel regolamento della competizione, hanno potuto presentarsi e difendere il titolo di campioni. Sì, perché il Real Madrid, nel campionato spagnolo 1955/56, arrivò terzo, dietro all’Athletic Bilbao, vincitore, e al ...

