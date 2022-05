1727 Wrldstar condannato a 4 anni | ‘Pestava di botte la fidanzata | non accettava il passato da pornostar’

(Di lunedì 30 maggio 2022) Utilizzava i suoi canali social per aggiornare i followers sulle sue ultime ‘peripezie’, lui che era diventato ‘famoso’ con quel video diventato nel giro di poco virale. A tutta velocità in auto, una serie di infrazioni, poi lo schianto e quel tormentone ‘Ho preso il muro fratellì’. Quel ‘fratelli’ Che Algero Corretini, meglio conosciuto comeWrld Star, ha usato poi in più occasioni, anche quando su Instagram ha spiegato ai fan di essere statoa quattrodi carcere. E lo ha fatto quasi con ironia, esordendo a febbraio scorso, in una delle dirette, con il classico “Fratellì, m’hanno dato 4“, pena da scontare per maltrattamenti e lesioni, accusato di aver picchiato e minacciato l’ex compagna Giorgia Roma.a 4 ...

Rapper'Fratelli', ho preso il muro...' arrestato, botte alla compagna con un bastone di ferro A raccontarlo è stata la vittima in aula: 'Dopo che un ragazzo mi aveva insultata in una ...Parliamo di, all'anagrafe Algero Corretini, diventato celebre per un incidente ad alta velocità ripreso sui social. "Ho preso il muro, fratellì", questo il refrain che porta alla ... "Aggressioni di una violenza inaudita": così il giudice ha motivato la sentenza con cui ha condannato Algero Corretini – ...