10 mila euro ai rom per lasciare i campi: sono il bonus per trovarsi una casa (Di lunedì 30 maggio 2022) Il campidoglio cerca una soluzione rapida e "indolore" per arrivare alla chiusura dei campi rom. L'intenzione è quella di chiudere i campi nomadi di Candoni, Salviati e Lombroso entro sette mesi. E, per evitare problemi, vuole farlo attraverso incentivi che aiutino gli attuali abitanti a inserirsi nel tessuto sociale di Roma. Incentivi di vario genere, a partire dalla regolarizzazione dei documenti di soggiorno, che molti hanno scaduti o non validi. Così come la residenza e la trascrizione del nome corretto sul documento. Il bonus Gli incentivi previsti dal Comune di Roma comprendono anche sostegni economici. Ci saranno contributi fino a 10 mila euro per un'autonomia abitativa che consenta ai rom di lasciare finalmente roulotte e moduli all'interno dei villaggi.

