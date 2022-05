?Stefano De Martino | «Oggi con Belen sono felicissimo Emma? E’ una storia che ricordo con affetto»

(Di lunedì 30 maggio 2022) Maria De Filippi è la sua confidente: «Mi confronto spesso con lei. Prima delle grandi decisioni la chiamo».Marrone «è una persona bellissima. La nostraè stata una cosa di gioventù checon».? «Siamo tornati insieme. Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro».De, che il 9 giugno debutta al cinema con Il giorno più bello accanto a Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Violante Placido e Fiammetta Cicogna, si racconta al Corriere della Sera. E inevitabilmente il discorso cade anche sul rapporto con la showgirl...

