?Inter | nuovo settlement agreement con l’Uefa per il Fair Play Finanziario

Advertising

DiMarzio : .@UEFAcom I Stilato il nuovo ranking #Uefa decennale: le nuove posizioni di @juventusfc, @Inter, @acmilan e delle a… - capuanogio : Se #Lukaku riuscirà a firmare il nuovo contratto con l'#Inter entro la fine di giugno usufruirà ancora dello sconto… - FcInterNewsit : ? L'Inter ha BLINDATO il suo tecnico dopo i risultati raggiunti nell'ultima stagione: nelle prossime ore i legali m… - EneaLongo : ?? Excl: Bremer sarà il nuovo giocatore dell'@Inter. Accordo totale con l'agente del giocatore. 25M€ e contratto fin… - MattyInterista : C&F - L’Inter pronta a firmare un nuovo settlement agreement con l’Uefa per il FPF entro il prossimo giugno. Non ne usciamo più, BASTA. -

C'è chi dice che Berlusconi abbia già pronto nel cassetto il progetto per unimpianto, ma per ... dove i ragazzini non tifano più solo Juveo Milan, ma Monza appunto, che sta diventando un ...e Juventus sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose in vista della prossima ... Dopo l'esperienza in prestito alla Sampdoria potrebbe essere ilobiettivo del Monza. La Juventus, ...Volotea inaugura oggi, lunedì 30 maggio, un nuovo collegamento internazionale in partenza dallo scalo di Cagliari alla volta di Nizza. Il nuovo volo sarà disponibile con 2 frequenze settimanali, ogni ...Rivelazione a sorpresa da parte di Beppe Marotta: l'ad dell'Inter spiazza i tifosi, il commento su Lukaku e Dybala.