Zucchine e patate al forno! Ricetta veloce, golosa e filante! (Di domenica 29 maggio 2022) Hai degli ospiti improvvisi? Non sai quale antipasto o contorno servire a tavola? Coraggio, non c’è motivo di preoccuparsi! Se hai delle Zucchine e qualche patata potrai preparare un piatto sano, gustoso e filante in un minuto! Senza dover friggere alcunché potrai realizzare un contorno veloce ma sfizioso che ti farà fare un figurone. Vediamo subito quali ingredienti dobbiamo selezionare per creare questa Ricetta: 80 gr di mozzarella Olio d’oliva quanto basta 5 gr di paprika dolce Parmigiano grattugiato quanto basta 4 patate 2 Zucchine Pepe quanto basta Sale quanto basta Procedimento Laviamo per bene le Zucchine e portiamole su un tavolo da lavoro. Dopodiché riduciamole a rondelle dello spessore di circa mezzo centimetro. Mettiamo un attimo da parte e andiamo a lavare ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 29 maggio 2022) Hai degli ospiti improvvisi? Non sai quale antipasto o contorno servire a tavola? Coraggio, non c’è motivo di preoccuparsi! Se hai dellee qualche patata potrai preparare un piatto sano, gustoso e filante in un minuto! Senza dover friggere alcunché potrai realizzare un contornoma sfizioso che ti farà fare un figurone. Vediamo subito quali ingredienti dobbiamo selezionare per creare questa: 80 gr di mozzarella Olio d’oliva quanto basta 5 gr di paprika dolce Parmigiano grattugiato quanto basta 4Pepe quanto basta Sale quanto basta Procedimento Laviamo per bene lee portiamole su un tavolo da lavoro. Dopodiché riduciamole a rondelle dello spessore di circa mezzo centimetro. Mettiamo un attimo da parte e andiamo a lavare ...

Advertising

AlligatoreDiego : Pizzoccheri estivi, eccovi un'altra ricetta eretica dall'album dell'Alligatore, che vuole fare dell'eresia un'arte… - Anormale9 : @xelagrillo Mmmm qui zucchine e melanzane grigliate. Non vorrei dire una cazzata ma sto sperando ci siano le patate al forno ?? - jjustaggirl : @RACCONTERODITEX patate al forno e salsiccia oppure cipolla e zucchine - lillydessi : Zucchine, patate e cipolle in crosta: ecco come fare un contorno saporito e dietetico - LaTuaDietaPersonalizzata… - lamiabuonaforc2 : POLPETTE DI PATATE E ZUCCHINE sono squisite, una tira l'altra?? Impasto perfetto?? #polpettedipatate… -