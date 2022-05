Zelensky visita il fronte di Kharkiv e punta sull'orgoglio dei difensori. Erdogan rilancia dialogo Kiev - Mosca

(Di domenica 29 maggio 2022) Dalla città vicinissima al confine russo, il presidente ucraino ammette che le condizioni in Donbass sono estremamente difficili. In serata rimuove il capo della sicurezza della città. Il leader turco ...

Dalla città vicinissima al confine russo, il presidente ucraino ammette che le condizioni in Donbass sono estremamente difficili. In serata rimuove il capo della sicurezza della città. Il leader turco ...LADIIl presidente ucraino Voldymyrè andato nella regione di Kharkiv dove ha visitato le postazioni delle truppe e fatto un sopralluogo alle infrastrutture distrutte dell'...KIEV (ITALPRESS) – Allarmi aerei a Kiev ed in altre città del Paese. Nuovi bombardamenti a Kharkiv. Kramatorsk, nel nord del Donbass, è senza elettricità e con poca acqua. A Mariupol cadaveri ammassat ...La guerra tra Russia e Ucraina va ormai avanti da 95 giorni: qui tutte le notizie di oggi 26 maggio sul conflitto.