Zelensky: "Sulle armi aspetto buone notizie" (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel consueto discorso della notte, ha sottolineato come il tempo prima della liberazione dell'Ucraina stia diventando "più breve" ogni giorno e che è "solo una questione di tempo" prima che l'Ucraina si riprenda quanto conquistato dalla Russia. "L'Ucraina – ha detto, secondo quanto riportato dalla Cnn – si riprenderà tutto. Questo è un imperativo", ha sottolineato, "ed è solo una questione di tempo. Ogni giorno, alla stessa ora, il tempo prima della liberazione si accorcia. Tutto ciò che facciamo è per questo". Zelensky ha affermato inoltre che la situazione nel Donbass rimane difficile, soprattutto nelle aree di Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut e Popasna. "Soprattutto, in termini di fornitura di armi, ogni giorno ci avviciniamo sempre più al numero del nostro nemico", ha ...

