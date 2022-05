Zecche, Italia invasa: è allarme. Cosa si rischia (Di domenica 29 maggio 2022) Il caldo porta con sé anche l’emergenza Zecche. Cosa può succedere se si entra in contatto con questi animali. Di solito si tratta di un problema congenito alla stagione calda, con una presenza piuttosto fastidiosa di questi insetti. Ma, per l’estate 2022, sembra che il problema sarà ancora peggiore del solito. Una zecca (pixabay)Tutta colpa del caldo troppo torrido che è già iniziato a maggio – nonché della siccità che ha caratterizzato questo inverno – e favorisce la diffusione e la proliferazione di queste bestiole. Bisogna fare molta attenzione perché alcune zone del paese sono più esposte all’invasione delle Zecche. Non è un problema da sottovalutare. Zecche, Italia invasa: Cosa si può rischiare Una zecca (pixabay)È stata ... Leggi su vesuvius (Di domenica 29 maggio 2022) Il caldo porta con sé anche l’emergenzapuò succedere se si entra in contatto con questi animali. Di solito si tratta di un problema congenito alla stagione calda, con una presenza piuttosto fastidiosa di questi insetti. Ma, per l’estate 2022, sembra che il problema sarà ancora peggiore del solito. Una zecca (pixabay)Tutta colpa del caldo troppo torrido che è già iniziato a maggio – nonché della siccità che ha caratterizzato questo inverno – e favorisce la diffusione e la proliferazione di queste bestiole. Bisogna fare molta attenzione perché alcune zone del paese sono più esposte all’invasione delle. Non è un problema da sottovalutare.si puòre Una zecca (pixabay)È stata ...

