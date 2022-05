WWE: Cambio di ring name per Simone Johnson, figlia di The Rock (Di domenica 29 maggio 2022) Nel 2020 aveva fatto scalpore l’annuncio della WWE riguardo alla firma della figlia di The Rock, Simone Johnson, per la compagnia: la ragazza ha subito iniziato ad allenarsi nel Performance Center, ma sfortunatamente ha dovuto subire diverse operazioni a causa di alcuni problemi a un ginocchio. La giovane però non si è data per vinta e ha fatto di tutto pur di riprendersi e tornare a lavoro, dichiarando che avrebbe voluto anche partecipare al Women’s Breakout Tournament di NXT, ma come abbiamo potuto vedere, ciò non è avvenuto. Nonostante questo, sarebbe vicino il suo debutto nel terzo brand della WWE e un indizio l’avrebbe fornito lei stessa, annunciando il suo nuovo ring name. Ecco a voi Ava Raine Simone Johnson ora sarà ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 29 maggio 2022) Nel 2020 aveva fatto scalpore l’annuncio della WWE riguardo alla firma delladi The, per la compagnia: la ragazza ha subito iniziato ad allenarsi nel Performance Center, ma sfortunatamente ha dovuto subire diverse operazioni a causa di alcuni problemi a un ginocchio. La giovane però non si è data per vinta e ha fatto di tutto pur di riprendersi e tornare a lavoro, dichiarando che avrebbe voluto anche partecipare al Women’s Breakout Tournt di NXT, ma come abbiamo potuto vedere, ciò non è avvenuto. Nonostante questo, sarebbe vicino il suo debutto nel terzo brand della WWE e un indizio l’avrebbe fornito lei stessa, annunciando il suo nuovo. Ecco a voi Ava Raineora sarà ...

