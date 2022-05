Volo New York-Fiumicino: non risponde ai contatti radio, Ita licenzia il comandante (Di domenica 29 maggio 2022) Fiumicino – Momenti di paura per il Volo Ita Airways da New York JFK a Roma Fiumicino, durante il quale il comandante non ha risposto ai contatti radio. C’è stata una “perdita di comunicazione radio”, informa la compagnia aerea in una nota relativa all’inchiesta interna su quanto accaduto il 30 aprile scorso. “L’indagine ha portato all’individuazione di un comportamento non conforme alle procedure in vigore da parte del comandante sia durante il Volo che una volta atterrato”, continua Ita che ne ha disposto “l’immediato licenziamento”. Ita Airways conferma, inoltre, in modo chiaro e rigoroso che “la sicurezza del Volo è sempre stata garantita secondo i più alti standard di sicurezza ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 29 maggio 2022)– Momenti di paura per ilIta Airways da NewJFK a Roma, durante il quale ilnon ha risposto ai. C’è stata una “perdita di comunicazione”, informa la compagnia aerea in una nota relativa all’inchiesta interna su quanto accaduto il 30 aprile scorso. “L’indagine ha portato all’individuazione di un comportamento non conforme alle procedure in vigore da parte delsia durante ilche una volta atterrato”, continua Ita che ne ha disposto “l’immediatomento”. Ita Airways conferma, inoltre, in modo chiaro e rigoroso che “la sicurezza delè sempre stata garantita secondo i più alti standard di sicurezza ...

