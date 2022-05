Advertising

nclpcn : RT @lorenzo2392: gli Asados stanno impazzendo con #Dybala E' passato da Sopravvalutato Gobbo Simulatore a giocatore più forte del campion… - juveobsessed : RT @lorenzo2392: gli Asados stanno impazzendo con #Dybala E' passato da Sopravvalutato Gobbo Simulatore a giocatore più forte del campion… - saulniggez : RT @lorenzo2392: gli Asados stanno impazzendo con #Dybala E' passato da Sopravvalutato Gobbo Simulatore a giocatore più forte del campion… - 51m0_ : RT @lorenzo2392: gli Asados stanno impazzendo con #Dybala E' passato da Sopravvalutato Gobbo Simulatore a giocatore più forte del campion… - lorenzo2392 : gli Asados stanno impazzendo con #Dybala E' passato da Sopravvalutato Gobbo Simulatore a giocatore più forte del… -

Calciomercatonews.com

I nerazzurri si muovono con tatto, sono disponibili ma noninfastidire il Chelsea: la ... Perbisognerà attendere, l'Inter non teme di perderlo, l'intesa c'è. Perisic ha rifiutato l'...... dove si sono già registrati gli addii die Bernardeschi e potrebbe esserci anche quello di ... I nerazzurrimonetizzare la sua cessione e lo valutano tra i 20 e i 25 milioni di euro. Il ... Vogliono Dybala a tutti i costi: adesso Inter e Roma tremano - calciomercatonews.com E' sempre più il mercato degli svincolati, e non a caso in Italia tengono banco i casi di DYBALA e MKHITARYAN. In entrambi i casi è coinvolta l'Inter, che vuole sia l'ormai ex juventino che l'armeno i ...Dybala è un desiderio, una tentazione. Voglia di qualcosa di buono. Lukaku invece è un’esigenza, un bisogno primario da assecondare in fretta. In casa Inter non hanno alcun dubbio su chi tra i due abb ...