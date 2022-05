Virtus Bologna-Tortona stasera in tv: orario e diretta streaming gara-2 semifinale playoff 2022 basket Serie A1 (Di domenica 29 maggio 2022) L’orario e come vedere in diretta Virtus Segafredo Bologna-Bertram Derthona Tortona, sfida valida come gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2021/2022 di basket. Trascinati da uno straripante Belinelli in rimonta nell’ultimo parziale, gli uomini di Scariolo si sono imposti in gara-1, ma la formazione piemontese ha dimostrato di poter dire la sua. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di domenica 29 maggio, con la sfida che sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD, oltre che in streaming su Raiplay, Eurosport 2 e Discovery +. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta testuale. SEGUI LA diretta ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) L’e come vedere inSegafredo-Bertram Derthona, sfida valida come-2 delle semifinali deidellaA1 2021/di. Trascinati da uno straripante Belinelli in rimonta nell’ultimo parziale, gli uomini di Scariolo si sono imposti in-1, ma la formazione piemontese ha dimostrato di poter dire la sua. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di domenica 29 maggio, con la sfida che sarà visibile intv in chiaro su Rai Sport HD, oltre che insu Raiplay, Eurosport 2 e Discovery +. In alternativa, Sportface vi proporrà unatestuale. SEGUI LA...

