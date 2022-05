Ville e yacht degli oligarchi russi sequestrati in Italia: i numeri da capogiro (Di domenica 29 maggio 2022) La passione dei russi per l'Italia si traduce in una larga fetta del totale dele confische effettuate nel nostro Paese tra Ville, yacht e auto di lusso Leggi su ilgiornale (Di domenica 29 maggio 2022) La passione deiper l'si traduce in una larga fetta del totale dele confische effettuate nel nostro Paese trae auto di lusso

Advertising

Corriere : Ville e yacht degli oligarchi: in Italia il 20% dei beni sequestrati in Europa. Tutti i gioielli dei russi - Frankf1842 : RT @ErmannoKilgore: Giuridicamente a che titolo? Varrà anche per gli USA ed Europei in caso di guerre fatte dai loro paesi vedi in passato… - leoberthi : RT @ErmannoKilgore: Giuridicamente a che titolo? Varrà anche per gli USA ed Europei in caso di guerre fatte dai loro paesi vedi in passato… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Ville e yacht degli oligarchi: in Italia il 20% dei beni sequestrati in Europa. Tutti i gioielli dei russi - ErmannoKilgore : Giuridicamente a che titolo? Varrà anche per gli USA ed Europei in caso di guerre fatte dai loro paesi vedi in pass… -