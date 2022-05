VIDEO – Nuovo rinforzo in casa Roma: arriva la conferma! (Di domenica 29 maggio 2022) La Roma, fresca di vittoria di UEFA Conference League, si sta muovendo parecchio in vista della prossima sessione di calciomercato. Tra il sogno dei tifosi chiamato Paulo Dybala e l’addio di Henrikh Mkhitaryan sempre più vicino all’Inter, la società giallorossa ha trovato l’accordo con un giovane portiere. Infatti, il direttore giallorosso Tiago Pinto, già da tempo, cercava un estremo difensore da alternare a Rui Patricio, dato che il portoghese ha ormai 34 anni e non è detto che potrà difendere i pali della capitale ancora per molto. CLICCA QUI PER IL VIDEO: https://www.instagram.com/p/Cd50HQEtCkL/?igshid=YmMyMTA2M2Y= Sembrerebbe tutto fatto per l’arrivo di Mile Svilar del Benfica a Roma. A confermarlo è un VIDEO di Jeroen Beeusaert, coach del portiere serbo, che filma l’allenamento di Svilar. Nella ... Leggi su rompipallone (Di domenica 29 maggio 2022) La, fresca di vittoria di UEFA Conference League, si sta muovendo parecchio in vista della prossima sessione di calciomercato. Tra il sogno dei tifosi chiamato Paulo Dybala e l’addio di Henrikh Mkhitaryan sempre più vicino all’Inter, la società giallorossa ha trovato l’accordo con un giovane portiere. Infatti, il direttore giallorosso Tiago Pinto, già da tempo, cercava un estremo difensore da alternare a Rui Patricio, dato che il portoghese ha ormai 34 anni e non è detto che potrà difendere i pali della capitale ancora per molto. CLICCA QUI PER IL: https://www.instagram.com/p/Cd50HQEtCkL/?igshid=YmMyMTA2M2Y= Sembrerebbe tutto fatto per l’arrivo di Mile Svilar del Benfica a. A confermarlo è undi Jeroen Beeusaert, coach del portiere serbo, che filma l’allenamento di Svilar. Nella ...

