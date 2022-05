VIDEO MotoGP, Francesco Bagnaia vince al Mugello ed esulta con il pubblico (Di domenica 29 maggio 2022) Francesco Bagnaia ha vinto in rimonta il Gran Premio d’Italia 2022, settimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Una prova di forza impressionante da parte di “Pecco”, che si è imposto al Mugello dopo la grande delusione di Le Mans precedendo al traguardo la Yamaha di Fabio Quartararo e l’Aprilia di Aleix Espargarò. Con il risultato odierno, Quartararo allunga però in testa al campionato con un margine di 8 punti su Espargarò, 28 su Enea Bastianini (oggi fuori dai giochi per una caduta) e 41 su Bagnaia, che resta quindi in corsa per il titolo nonostante un avvio di 2022 al di sotto delle aspettative. Di seguito il VIDEO dell’esultanza di Francesco Bagnaia con il pubblico del Mugello dopo aver vinto il ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022)ha vinto in rimonta il Gran Premio d’Italia 2022, settimo round stagionale del Mondiale. Una prova di forza impressionante da parte di “Pecco”, che si è imposto aldopo la grande delusione di Le Mans precedendo al traguardo la Yamaha di Fabio Quartararo e l’Aprilia di Aleix Espargarò. Con il risultato odierno, Quartararo allunga però in testa al campionato con un margine di 8 punti su Espargarò, 28 su Enea Bastianini (oggi fuori dai giochi per una caduta) e 41 su, che resta quindi in corsa per il titolo nonostante un avvio di 2022 al di sotto delle aspettative. Di seguito ildell’nza dicon ildeldopo aver vinto il ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Ritirato il numero 46 di Rossi: la cerimonia completa ?? @MotoGP #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #ItalianGP - btsportmotogp : Mr. MotoGP, Valentino Rossi! ???? Retiring the iconic No.46 at Mugello. #ItalianGP - ducaticorse : ?? Il numero 1!!!!! @PeccoBagnaia wins!!!! ???????????? #ItalianGP #ForzaDucati @MotoGP - AndreaPini17 : Perché chi ama le corse in moto non guarda solo la #motogp2022 ma segue la #moto3 e la #moto2 in special modo se ci… - AlbaEmilian : RT @SkySportMotoGP: ??????CHE FESTA SUL PODIO ???? L'inno d'Italia è sempre fantastico ? ?? @motogp #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #ItalianGP http… -