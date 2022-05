VIDEO Giro d’Italia 2022, highlights ultima tappa: Sobrero vince la cronometro di Verona, Hindley la Corsa Rosa (Di domenica 29 maggio 2022) Matteo Sobrero ha vinto l’ultima tappa del Giro d’Italia 2022. L’azzurro si è imposto nella cronometro conclusiva di Verona, giganteggiando nei 17,4 km sul circuito delle Torricelle. L’alfiere della Team BikeExchange Jayco si è imposto con 23 secondi di margine sull’olandese Thymen Arensman e 40” sull’altro orange Mathieu van der Poel. L’australiano Jai Hindley ha conquistato il Giro d’Italia. L’uomo della Bora-hansgrohe si è imposto in classifica generale dopo il ribaltone effettuato ieri sulla Marmolada. L’oceanico indossa la maglia Rosa e alza al cielo il Trofeo Senza Fine con 1’18” di vantaggio sull’ecuadoriano Richard Carapaz (sopravanzato proprio ieri) e 3’24” sullo spagnolo ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Matteoha vinto l’del. L’azzurro si è imposto nellaconclusiva di, giganteggiando nei 17,4 km sul circuito delle Torricelle. L’alfiere della Team BikeExchange Jayco si è imposto con 23 secondi di margine sull’olandese Thymen Arensman e 40” sull’altro orange Mathieu van der Poel. L’australiano Jaiha conquistato il. L’uomo della Bora-hansgrohe si è imposto in classifica generale dopo il ribaltone effettuato ieri sulla Marmolada. L’oceanico indossa la magliae alza al cielo il Trofeo Senza Fine con 1’18” di vantaggio sull’ecuadoriano Richard Carapaz (sopravanzato proprio ieri) e 3’24” sullo spagnolo ...

