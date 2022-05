VIDEO Enea Bastianini caduta al Mugello: scivolata pesantissima nel GP d’Italia, che colpo per il Mondiale (Di domenica 29 maggio 2022) Enea Bastianini è caduto quando mancavano una decina di giri al termime del GP d’Italia 2022, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Mugello. Il centauro della Ducati del Team Gresini è scivolato quando si trovava in settima posizione ed era in netta rimonta su Aleix Espargarò, Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Luca Marini. Il pilota italiano era pienamente in lotta per un piazzamento sul podio. L’errore odierno costa carissimo al nostro portacolori in ottica Mondiale. Enea Bastianini accusa infatti un ritardo di 28 punti dal leader Fabio Quartararo, oggi secondo al traguardo. Il ribattezzato Bestia ha vinto tre gare in questa stagione, ma ha purtroppo marcato anche due pesantissimi ritiri e con questo ruolino di marcia è difficile ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022)è caduto quando mancavano una decina di giri al termime del GP2022, tappa delMotoGP che va in scena sul circuito del. Il centauro della Ducati del Team Gresini è scivolato quando si trovava in settima posizione ed era in netta rimonta su Aleix Espargarò, Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Luca Marini. Il pilota italiano era pienamente in lotta per un piazzamento sul podio. L’errore odierno costa carissimo al nostro portacolori in otticaaccusa infatti un ritardo di 28 punti dal leader Fabio Quartararo, oggi secondo al traguardo. Il ribattezzato Bestia ha vinto tre gare in questa stagione, ma ha purtroppo marcato anche due pesantissimi ritiri e con questo ruolino di marcia è difficile ...

Advertising

osv_angelo : RT @reportrai3: All'Enea non sanno quante seconde case abbiano avuto accesso al Superbonus, la misura che rimborsa il 110% dei lavori effet… - sportli26181512 : Bastianini cade al Mugello: il suo GP d'Italia dura 14 giri. VIDEO: Enea chiude il GP d'Italia senza raccogliere pu… - reportrai3 : All'Enea non sanno quante seconde case abbiano avuto accesso al Superbonus, la misura che rimborsa il 110% dei lavo… - MotorcycleSp : Enea Bastianini è stato una delle figure principali di questo campionato e ha già ottenuto tre vitto... #MotoGP… - Sport_Fair : #ItalianGP: zero pesantissimo per Enea #Bastianini, la caduta al #Mugello | VIDEO -