Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2022 ore 17:30 (Di domenica 29 maggio 2022) Viabilità DEL 29 MAGGIO 2022 ORE 17:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON LA CRISTOFORO COLOMBO DOVE SEGNALIAMO UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL PALOCCO IN DIREZIONE Roma. MASSIMA ATTENZIONE PER UN SECONDO INCIDENTE, QUESTA VOLTA OCCORSO SULLA PONTINA, CHE BLOCCA IL TRAFFICO A NORD DI POMEZIA TRA VIA MONTE D’ORO E VIA DI TRIGORIA VERSO Roma. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. PERMANGONO POI RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI. INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA TRA FRATTOCCHIE E SANTA MARIA DELLE MOLE NEI DUE SENSI DI MARCIA. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL ... Leggi su romadailynews (Di domenica 29 maggio 2022)DEL 29 MAGGIOORE 17:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LA CRISTOFORO COLOMBO DOVE SEGNALIAMO UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL PALOCCO IN DIREZIONE. MASSIMA ATTENZIONE PER UN SECONDO INCIDENTE, QUESTA VOLTA OCCORSO SULLA PONTINA, CHE BLOCCA IL TRAFFICO A NORD DI POMEZIA TRA VIA MONTE D’ORO E VIA DI TRIGORIA VERSO. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. PERMANGONO POI RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI. INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA TRA FRATTOCCHIE E SANTA MARIA DELLE MOLE NEI DUE SENSI DI MARCIA. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL ...

