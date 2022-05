Verissimo | Bianca Guaccero lascia senza parole la Toffanin “Non riesco …”

Leggi su baritalianews

(Di domenica 29 maggio 2022)è una nota conduttrice televisiva, la quale da un po’ di tempo a questa parte è al timone di una trasmissione intitolata Detto fatto, che va in onda su Rai 2. Ebbene, sembra poco che qualche settimana fa la stessa abbia annunciato il fatto che dalla prossima stagione non sarà più al timone di questa trasmissione. Non si conosce il motivo per cui la conduttrice dopo tanti anni abbia deciso dire la trasmissione Rai, ma qualcosa riguarda i suoi progetti futuri sembra averlo detto nel salotto di Silviaospite anel salotto di Silvianon andava ospite nello studio dida circa 10 ...