Vangelis, gli infiniti «momenti di gloria» dell’uomo «che ha visto cose»… (Di domenica 29 maggio 2022) L’arte è oltre la prigione di carne e sangue, di mortalità e fine. Vangelis è stato un compositore e polistrumentista greco. Questo non riassume però la portata di un uomo L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 29 maggio 2022) L’arte è oltre la prigione di carne e sangue, di mortalità e fine.è stato un compositore e polistrumentista greco. Questo non riassume però la portata di un uomo L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

macalacchi : Anche William Hurt, Vangelis, Ray Piotta... solo per citare gli ultimi, mi scuso se ho dimenticato qualcuno. Tutti… - SetheshEyethen : @ReiraNoire Ma no, ma comeeee!!! A pochi gg di distanza da Vangelis, ma io dici gli artisti non dovrebbero essere quanto meno immortali??? - CellPortraits : #ADDIO a #VANGELIS compositore delle musiche di #bladerunner #Momentidigloria tra gli altri -