Vale la pena mettersi l'apparecchio per i denti a 50 anni? E andare dallo psicologo, cercare il grande amore, comprare casa? (Di domenica 29 maggio 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Vale la pena mettersi l’apparecchio per i denti a cinquanta anni? La domanda è meno banale di quello che sembra. Me ne sono accorta dalle decine di commenti con cui è stata accolta nel mio forum di anime solitarie. Il quesito ha tutte le caratteristiche per diventare esistenziale se vi si associa l’idea che i 50 anni siano uno spartiacque. Dunque, ha senso addrizzare i denti quando il tempo che ci separa dal momento in cui dovremo cambiarli in blocco si avvicina? Se questo ragionamento Vale per la dentatura, funziona ancor di più per la psiche. E allora la domanda diventa: a 50 anni serve andare dallo ... Leggi su iodonna (Di domenica 29 maggio 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert).lal’per ia cinquanta? La domanda è meno banale di quello che sembra. Me ne sono accorta dalle decine di commenti con cui è stata accolta nel mio forum di anime solitarie. Il quesito ha tutte le caratteristiche per diventare esistenziale se vi si associa l’idea che i 50siano uno spartiacque. Dunque, ha senso addrizzare iquando il tempo che ci separa dal momento in cui dovremo cambiarli in blocco si avvicina? Se questo ragionamentoper la dentatura, funziona ancor di più per la psiche. E allora la domanda diventa: a 50serve...

Advertising

isa_nutter : @CDorigon Leggo e blocco. Non ci perdo tempo, non ne vale la pena. - pinkdor74 : RT @BabyUlisse: Sento troppe emozioni ma non vale la pena darle a vedere a tutti. - Riderman57 : @MraCnz @ItaliaViva @LegaSalvini Secondo me fa votare non c'è n'è proprio nessuno, non uno vale la pena solo cialtr… - Raziel_cosi : RT @BabyUlisse: Sento troppe emozioni ma non vale la pena darle a vedere a tutti. - alexjayo68 : @f_uccheddu @LSportCH Io ho il mio mondo in cui sto molto bene. Ho provato anche ad impegnarmi per questo mondo. No… -