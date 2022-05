Vaiolo delle scimmie, altri 2 casi in Lombardia. Il ricercatore dell’ospedale Sacco: “In Europa il virus meno patogeno” (Di domenica 29 maggio 2022) Sono stati diagnosticati dal laboratorio di Virologia del Policlinico San Matteo di Pavia due nuovi casi di Vaiolo delle scimmie come comunicato dall’assessorato al Welfare di Regione Lombardia. Si tratta di un paziente italiano visitato al San Gerardo di Monza, che è stato dimesso ed è tornato al suo domicilio, dove osserverà il periodo di quarantena, e di un turista straniero alloggiato in un albergo che, per questioni epidemiologiche, è stato ricoverato al Policlinico di Milano. Entrambi i pazienti sono in buone condizioni e vengono seguiti dal personale sanitario. Salgono cos’ a sette i casi in totale confermati in Lombardia. “Aver isolato il virus ci consente di avere grandi quantità di materiale per poter proseguire studi di genetica e capire le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Sono stati diagnosticati dal laboratorio di Virologia del Policlinico San Matteo di Pavia due nuovidicome comunicato dall’assessorato al Welfare di Regione. Si tratta di un paziente italiano visitato al San Gerardo di Monza, che è stato dimesso ed è tornato al suo domicilio, dove osserverà il periodo di quarantena, e di un turista straniero alloggiato in un albergo che, per questioni epidemiologiche, è stato ricoverato al Policlinico di Milano. Entrambi i pazienti sono in buone condizioni e vengono seguiti dal personale sanitario. Salgono cos’ a sette iin totale confermati in. “Aver isolato ilci consente di avere grandi quantità di materiale per poter proseguire studi di genetica e capire le ...

Agenzia_Ansa : FLASH I È stato isolato al laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell'os… - HuffPostItalia : Covid, epatite di origine ignota, vaiolo delle scimmie: è l'era delle malattie virali? - istsupsan : ??Il #monkeypox (o vaiolo delle scimmie) non è un'infezione recente. ??È stata identificata per la prima volta in C… - enricoI00 : @PierangeloFlor1 Il vaiolo delle scimmie ha floppato, serve un agnello sacrificale… - luca20425 : RT @AnitaCecolin: Il vaiolo delle scimmie si trasmette sessualmente. In arrivo la mutanda FFP2 -