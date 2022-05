Vaccini, milioni di dosi avanzano. E l’Aifa sposta di 3 mesi la scadenza (Di domenica 29 maggio 2022) Ci si avvia verso il nuovo richiamo del vaccino anti covid: il decreto avente il tema delle modificazioni delle misure di contenimento dell’infezione, infatti, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, prevede la possibilità fino al 31 dicembre prossimo di permettere ai ministri, della Salute e dell’Economia, di adottare provvedimenti in maniera autonoma recanti restrizioni o decisioni in linea con i contagi. Se da una parte l’Oms fa sapere che sembrerebbe pronta a una nuova scorta di sieri per ottobre, aggiornati alle nuove varianti del virus, resta il problema dei Vaccini inutilizzati che riguarda, da nord a sud, tutte le regioni. Come afferma anche il Senatore di Fratelli d’Italia Zaffini in un’interrogazione parlamentare al Ministro della Salute, il 90% della popolazione italiana over 12 ha completato il ciclo vaccinale: una percentuale che corrisponde a 51 ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 29 maggio 2022) Ci si avvia verso il nuovo richiamo del vaccino anti covid: il decreto avente il tema delle modificazioni delle misure di contenimento dell’infezione, infatti, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, prevede la possibilità fino al 31 dicembre prossimo di permettere ai ministri, della Salute e dell’Economia, di adottare provvedimenti in maniera autonoma recanti restrizioni o decisioni in linea con i contagi. Se da una parte l’Oms fa sapere che sembrerebbe pronta a una nuova scorta di sieri per ottobre, aggiornati alle nuove varianti del virus, resta il problema deiinutilizzati che riguarda, da nord a sud, tutte le regioni. Come afferma anche il Senatore di Fratelli d’Italia Zaffini in un’interrogazione parlamentare al Ministro della Salute, il 90% della popolazione italiana over 12 ha completato il ciclo vaccinale: una percentuale che corrisponde a 51 ...

