Vacchi, parla l’ex colf che gli ha fatto causa: “Ci tirava bottiglie se non trovava le medicine” (Di domenica 29 maggio 2022) Laluna Maricris Bantugon, 44 anni, filippina, ci mette la faccia e in un’intervista al quotidiano “La Repubblica” racconta i suoi Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di domenica 29 maggio 2022) Laluna Maricris Bantugon, 44 anni, filippina, ci mette la faccia e in un’intervista al quotidiano “La Repubblica” racconta i suoi Perizona Magazine.

Advertising

valibona44 : Non per fare lo snob, anzi...(io provo spesso a stare aggiornato anche su roba di cui si parla e mi interessa zero.… - Lucia05149332 : RT @Corriere: Vacchi, parla l’ex colf filippina: «I balletti? Erano obbligatori... se sbagliavi tirava bottiglie» - Lorenzo32843904 : @Uther_Raffaele Sottolineavo la differenza tra chi é ricco solo perché é uscito dall'utero giusto e chi quella ricc… - MassimoChiaram7 : RT @FQMagazineit: Gianluca Vacchi, parla l’ex colf che lo ha denunciato: “Ci tirava addosso delle bottiglie se non trovava le medicine, mai… - Frankf1842 : RT @FQMagazineit: Gianluca Vacchi, parla l’ex colf che lo ha denunciato: “Ci tirava addosso delle bottiglie se non trovava le medicine, mai… -