Uvalde, i Biden sul luogo della strage nel giorno in cui l’America ricorda JFK (Di domenica 29 maggio 2022) Joe Biden e la first lady Jill in Texas, a Uvalde, domenica 29 maggio. Nel giorno dell’anniversario di nascita di John Fitzgerald Kennedy, il presidente Usa è sul luogo della strage alla Robb Elementary School. Come è noto, il 24 maggio, nella città al confine col Messico, un ragazzo di 18 anni, Salvador Rolando Ramos, ha ucciso 21 persone – 19 bambini e 2 insegnanti – prima che la polizia lo colpisse a morte sul posto. Uvalde si è fermata per una commemorazione, già ieri 28 maggio. Sono vari i luoghi in cui, in città, si sta facendo memoria delle vittime della strage. Come davanti a 19 sedie vuote quelle dei bambini uccisi (vedi foto sotto). Familiari delle vittime e semplici cittadini hanno portato omaggi sotto forma di fiori, ... Leggi su velvetmag (Di domenica 29 maggio 2022) Joee la first lady Jill in Texas, a, domenica 29 maggio. Neldell’anniversario di nascita di John Fitzgerald Kennedy, il presidente Usa è sulalla Robb Elementary School. Come è noto, il 24 maggio, nella città al confine col Messico, un ragazzo di 18 anni, Salvador Rolando Ramos, ha ucciso 21 persone – 19 bambini e 2 insegnanti – prima che la polizia lo colpisse a morte sul posto.si è fermata per una commemorazione, già ieri 28 maggio. Sono vari i luoghi in cui, in città, si sta facendo memoria delle vittime. Come davanti a 19 sedie vuote quelle dei bambini uccisi (vedi foto sotto). Familiari delle vittime e semplici cittadini hanno portato omaggi sotto forma di fiori, ...

Advertising

RaiNews : La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha spiegato nei giorni scorsi che Biden chiederà al Congresso d… - Open_gol : Il presidente Usa sul luogo della sparatoria - DomenicoMolli10 : RT @Agenzia_Ansa: Joe e Jill Biden in Texas nella scuola della tragedia. A Uvalde per incontrare le famiglie delle vittime #ANSA https://t.… - De_Sand88 : RT @Agenzia_Ansa: Joe e Jill Biden in Texas nella scuola della tragedia. A Uvalde per incontrare le famiglie delle vittime #ANSA https://t.… - Agenzia_Ansa : Joe e Jill Biden in Texas nella scuola della tragedia. A Uvalde per incontrare le famiglie delle vittime #ANSA -