Usa | l’azienda vicentina Zordan si espande grazie a Simest

Con un investimento di 1,5 milioni di euro Simest, società del Gruppo Cdp che sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo, ha acquisito una partecipazione del 30,80 per cento nella Zordan Usa, controllata americana dell'omonima azienda vicentina, punto di riferimento per la realizzazione di spazi di luxury retail in grado di abbinare al design e all'eleganza delle soluzioni materiali e processi sostenibili. Lo riferisce Simest in una nota, precisando che l'investimento è stato effettuato attraverso risorse Simest e con l'intervento del Fondo di Venture Capital, strumento agevolativo gestito in convenzione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La nuova liquidità supporterà il piano di investimenti dell'azienda italiana volto a ampliare la ...

