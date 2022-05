Usa | Elena Del Pup unica italiana selezionata dalla Clinton Foundation

Leggi su ildenaro

(Di domenica 29 maggio 2022)Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa alla, dove è stataragazza) per la classe 2022 dellaGlobal Initiative University. È il percorso diDel Pup, ex allieva di Scienze Agrarie e Biotecnologie Vegetali, che è stata appenafondazione promossa dall’ex presidente degli Stati Uniti d’America Bill, per fare opera di sensibilizzazione contro il cambiamento climatico e per contribuire alla costruzione di una società più equa e inclusiva. L’ex allieva della Scuola Superiore Sant’Anna è stata scelta per compiere un percorso della durata di 12 mesi, riservato a giovani leader in grado di sviluppare e accelerare ...