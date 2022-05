Usa, arrestato il marito di Nancy Pelosi per guida in stato di ebbrezza (Di domenica 29 maggio 2022) Paul Pelosi è stato fermato dalla polizia nella contea di Napa, in California: è stata fissata una cauzione di 5.000 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 29 maggio 2022) Paulfermato dalla polizia nella contea di Napa, in California: è stata fissata una cauzione di 5.000 ...

