(Di domenica 29 maggio 2022) Il riconoscimento per le sue ricerche sulla tiroide, dottorando in Scienze Cliniche e Traslazionali dell’Università di Pisa, ha recentemente ricevuto per il secondo anno consecutivo un “Outstanding Abstract Award” dall’Endocrine Society, la più prestigiosadi. Il riconoscimento, che premia ricerche innovative condotte da giovani ricercatori, gli è stato attribuito per i suoi studi sull’utilità della terapia con cortisone in pazienti che presentano gravi disfunzioni tiroidee indotte dai nuovissimi farmaci immunoterapici sempre più usati in oncologia. I risultati della ricerca verranno presentati al congressodiorganizzato dall’Endocrine Society che si ...

Advertising

TribvnvsPlebis : Sono d'accordo con Alessandro Di Battista: quelli del PD sono solo degli 'ignobili farisei, pezzi d'arredamento del… - toninog2 : RT @toninog2: Alessandro Visalli: Yu Yongding, Cosa fare con le obbligazioni USA, aggiustamenti nella ‘doppia circolazione’ cinese https://… - TiAiuto1 : @itsmeback_ Ho appena ascoltato su YouTube la vita di Napoleone raccontata dal prof. Alessandro Barbero . Anche Nap… - toninog2 : Alessandro Visalli: Yu Yongding, Cosa fare con le obbligazioni USA, aggiustamenti nella ‘doppia circolazione’ cinese - jmorat : RT @NessunLuogo24: 'I #MLRS statunitensi sono lanciamissili multipli a lunga gittata che aiuterebero l'#Ucraina a distruggere le postazioni… -

Il Denaro

...carne in un posto di mare è un contrasto che mi ha sempre affascinato " ha dichiarato. " ... Il tempo, la stagionatura e la maturazione sono gli ingredienti segreti che "Stato Brado"per ...... inserendo tra le tracce da sorteggiare anche un tema come quello della "razza europea"...e giudicare le persone che devono insegnare valori e trasmettere conoscenze ai più giovanila ... Usa, Alessandro Brancatella premiato dalla Società Scientifica Internazionale di Endocrinologia - Ildenaro.it Il riconoscimento per le sue ricerche sulla tiroide Alessandro Brancatella, dottorando in Scienze Cliniche e Traslazionali dell’Università di Pisa, ha recentemente ricevuto per il secondo anno consecu ...Al Cimitero Americano di Nettuno si celebra il Memorial Day, la ricorrenza statunitense in cui si commemorano tutti i militari americani caduti per la libertà. Presenti all cerimonia il Sottosegratari ...