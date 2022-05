Uomini e Donne, quanto pesa Tina Cipollari? (Di domenica 29 maggio 2022) Non v’è dubbio che Tina Cipollari abbia preso molti chili da quando, vent’anni fa, ha esordito come corteggiatrice e poi tronista a Uomini e Donne, ma nel frattempo ha avuto tre figli e oggi sfoggia una siluette decisamente formosa, con un seno esplosivo. Ma quanto pesa esattamente la simpatica Tina? Lo abbiamo scoperto alla fine del 2019, quando Maria De Filippi decise di metterla a dieta facendo arrivare in studio una nutrizionista. Tina allora perse qualche chilo, passando agli iniziali 75 chili (per 1.60 circa di altezza) a 70 chili. In questi tre anni, tuttavia, la Cipollari sembra ingrassata di nuovo, per cui è altamente probabile che il suo peso oscilli tra i 73 e i 77 chili. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 29 maggio 2022) Non v’è dubbio cheabbia preso molti chili da quando, vent’anni fa, ha esordito come corteggiatrice e poi tronista a, ma nel frattempo ha avuto tre figli e oggi sfoggia una siluette decisamente formosa, con un seno esplosivo. Maesattamente la simpatica? Lo abbiamo scoperto alla fine del 2019, quando Maria De Filippi decise di metterla a dieta facendo arrivare in studio una nutrizionista.allora perse qualche chilo, passando agli iniziali 75 chili (per 1.60 circa di altezza) a 70 chili. In questi tre anni, tuttavia, lasembra ingrassata di nuovo, per cui è altamente probabile che il suo peso oscilli tra i 73 e i 77 chili. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

