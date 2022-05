Uomini e Donne, Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati! (Di domenica 29 maggio 2022) Marco Fantini e Beatrice Valli sono ufficialmente marito e moglie! I due ragazzi si sono conosciuti all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Marco era tronista e non appena ha avuto alla sua corte Beatrice, non ha potuto far altro che condividere con lei il percorso che ha portato i due ragazzi ad innamorarsi perdutamente. Da quel giorno, da quella famosissima scelta, sono passati quasi otto anni e loro non si sono mai più lasciati. Marco e Beatrice hanno costruito una bellissima famiglia, composta dal primogenito della ragazza, Alessandro, avuto da una relazione precedente con Nicolas Bovi. Al “grande” di casa, si ... Leggi su isaechia (Di domenica 29 maggio 2022)ufficialmente marito e moglie! I due ragazzi siconosciuti all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi,era tronista e non appena ha avuto alla sua corte, non ha potuto far altro che condividere con lei il percorso che ha portato i due ragazzi ad innamorarsi perdutamente. Da quel giorno, da quella famosissima scelta,passati quasi otto anni e loro non simai più lasciati.hanno costruito una bellissima famiglia, composta dal primogenito della ragazza, Alessandro, avuto da una relazione precedente con Nicolas Bovi. Al “grande” di casa, si ...

Advertising

GiuseppeConteIT : È stato un momento importante, di confronto e di ascolto. Ho parlato con donne e uomini di tutte le età che ci hann… - AndreaRomano9 : Se #Salvini andrà a #Mosca non sarà l’ennesima buffonata di un ex leader in caduta libera. Sarà un colpo a tutta l’… - MinisteroDifesa : #29maggio oggi è il #Peacekeepersday. Buon lavoro alle donne e agli uomini delle #ForzeArmate italiane impegnati i… - marco_berteotti : RT @SOSMedItalia: Alcuni dei 296 sopravvissuti su #OceanViking hanno trascorso la 10ma notte sul ponte. Bambini, donne e uomini non hanno a… - Donatel77002446 : RT @GiuseppeConteIT: È stato un momento importante, di confronto e di ascolto. Ho parlato con donne e uomini di tutte le età che ci hanno r… -