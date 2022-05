Una vita anticipazioni: Felipe e Marcos litigano in piazza, Genoveva li ha incastrati (Di domenica 29 maggio 2022) Aurelio e Genoveva stanno riuscendo a manipolare tutte le persone che hanno a che fare con loro, come meglio credono. Persino Felipe che pensava di essere immune dalle bugie di Genoveva alla fine, è caduto nella sua trappola e le cose stanno andando proprio come la coppia diabolica si aspettava. Ma che cosa accadrà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni per le prossime puntate di Una vita iniziando dalla trama di domani, 30 maggio 2022. Una vita ci aspetta come sempre alle 14,10 e a seguire vedremo una nuova puntata di Uomini e Donne. Domani andrà in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1401 di Acacias 38, ecco per voi le anticipazioni. Per leggere il riassunto delle puntate precedenti Una vita anticipazioni: ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 29 maggio 2022) Aurelio estanno riuscendo a manipolare tutte le persone che hanno a che fare con loro, come meglio credono. Persinoche pensava di essere immune dalle bugie dialla fine, è caduto nella sua trappola e le cose stanno andando proprio come la coppia diabolica si aspettava. Ma che cosa accadrà adesso? Lo scopriamo con leper le prossime puntate di Unainiziando dalla trama di domani, 30 maggio 2022. Unaci aspetta come sempre alle 14,10 e a seguire vedremo una nuova puntata di Uomini e Donne. Domani andrà in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1401 di Acacias 38, ecco per voi le. Per leggere il riassunto delle puntate precedenti Una: ...

