Una Vita anticipazioni | caos e terrore dopo la bomba | tutta Acacias sotto shock

Nelle prossime puntate di Una Vita andranno in onda le scene più terribili di tutta la storia della soap. Cosa accadrà dopo la bomba? Nelle prossime puntate di Una Vita assisteremo a scene davvero devastanti. La bomba ad Acacias lascerà strascichi enormi. Scopriamo insieme che cosa accadrà ai protagonisti della soap spagnola, che va in onda tutti i giorni su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con Beautiful. Come vi abbiamo già anticipato Soledad sarà obbligata da Aurelio e Genoveva ad installare una bomba in pieno centro ad Acacias. L'ordigno esploderà e sarà una devastazione totale. Molte persone moriranno tra cui tre ...

