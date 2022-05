Una Vita, anticipazioni 30 maggio: il diabolico piano di Genoveva (Di domenica 29 maggio 2022) Genoveva sarà pronta a tutto pur di distruggere Felipe e per tale motivo metterà a punto un piano diabolico. La donna, in base alle anticipazioni sulla puntata Una Vita in onda il 30 maggio 2022, convincerà Natalia ad uccidere Marcos con l'intento di far ricadere la colpa sul suo ex marito e vederlo marcire in prigione per il resto dei suoi giorni. Una Vita, trama 30 maggio: Genoveva convince Natalia ad uccidere Marcos Antoñito deciderà di accettare la proposta del presidente Datos ed annuncerà alla famiglia che presto diventerà ministro del lavoro. Nel frattempo, Ignacio sparirà ed i Dominguez crederanno che abbia abbandonato ancora una volta la povera Alodia. Intanto, Genoveva porterà avanti il suo ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 29 maggio 2022)sarà pronta a tutto pur di distruggere Felipe e per tale motivo metterà a punto un. La donna, in base allesulla puntata Unain onda il 302022, convincerà Natalia ad uccidere Marcos con l'intento di far ricadere la colpa sul suo ex marito e vederlo marcire in prigione per il resto dei suoi giorni. Una, trama 30convince Natalia ad uccidere Marcos Antoñito deciderà di accettare la proposta del presidente Datos ed annuncerà alla famiglia che presto diventerà ministro del lavoro. Nel frattempo, Ignacio sparirà ed i Dominguez crederanno che abbia abbandonato ancora una volta la povera Alodia. Intanto,porterà avanti il suo ...

