Una Vita, anticipazioni 30 maggio: Antonito fan un grande annuncio alla sua famiglia. Ignacio scompare di nuovo. Genoveva istiga Natalia contro Marcos (Di domenica 29 maggio 2022) Una Vita, anticipazioni 30 maggio: grandi novità nella puntata di domani! Riguarderanno Antonito e la sua famiglia, Ignacio, i suoi zii e Alodia, Genoveva, Natalia e Marcos. Una Vita, anticipazioni 30 maggio: Antonito diventerà ministro Il pericolo anarchico incombe, ma il figlio di Ramòn e marito di Lolita annuncia ai suoi cari una bellissima notizia: gli è stata proposta la carica di ministro del Lavoro! Succederà? Ignacio se ne va ancora di casa Non c’è pace per Bellita, José e soprattutto per Alodia! Ignacio avrebbe il dovere di sposare la domestica degli zii, visto che è rimasta incinta di lui, ma scappa ancora! Non ha quindi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 29 maggio 2022) Una30: grandi novità nella puntata di domani! Riguarderannoe la sua, i suoi zii e Alodia,. Una30diventerà ministro Il pericolo anarchico incombe, ma il figlio di Ramòn e marito di Lolita annuncia ai suoi cari una bellissima notizia: gli è stata proposta la carica di ministro del Lavoro! Succederà?se ne va ancora di casa Non c’è pace per Bellita, José e soprattutto per Alodia!avrebbe il dovere di sposare la domestica degli zii, visto che è rimasta incinta di lui, ma scappa ancora! Non ha quindi ...

