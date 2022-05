Una Vita anticipazioni 1 giugno 2022, Genoveva indaga sul conto di Natalia (Di domenica 29 maggio 2022) Nella puntata di Una Vita trasmessa mercoledì 1 giugno 2022 vedrete che Genoveva sarà sempre più determinata a scoprire che cosa e chi tormentano i sogni di Natalia. Quest’ultima infatti ha spesso incubi e la Salmeron sospetta che la causa sia Marcos. A tal proposito tenta di saperne di più da Aurelio, che però riesce abilmente ad eludere le sue domande. Il Quesada poi accetta il suggerimento di Genoveva e si scusa pubblicamente con Marcos, ma quest’ultimo non ne vuole sapere di accettare le sue scuse. Vi siete persi questo episodio? Potete trovarlo per la visione on demand sul sito Mediaset Infinty. Uomini e Donne, Maria De Filippi sostituita? Al suo posto un’amata conduttrice I rumors che circolano ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 29 maggio 2022) Nella puntata di Unatrasmessa mercoledì 1vedrete chesarà sempre più determinata a scoprire che cosa e chi tormentano i sogni di. Quest’ultima infatti ha spesso incubi e la Salmeron sospetta che la causa sia Marcos. A tal proposito tenta di saperne di più da Aurelio, che però riesce abilmente ad eludere le sue domande. Il Quesada poi accetta il suggerimento die si scusa pubblicamente con Marcos, ma quest’ultimo non ne vuole sapere di accettare le sue scuse. Vi siete persi questo episodio? Potete trovarlo per la visione on demand sul sito Mediaset Infinty. Uomini e Donne, Maria De Filippi sostituita? Al suo posto un’amata conduttrice I rumors che circolano ...

