Una tassa da 929 euro, la guerra in Ucraina presenta il conto agli italiani (Di domenica 29 maggio 2022) Cara guerra, quanto ci costi. Gli effetti del conflitto in Ucraina produrranno per l'anno in corso una riduzione del Pil di 24 miliardi di euro reali che corrisponde a una perdita di potere d'acquisto medio per ciascuna famiglia italiana pari a 929 euro. È una ricerca che è stata condotta dall'Ufficio studi della Cgia. Dal confronto tra le ultime previsioni di crescita del Pil realizzate prima dell'avvio del conflitto (gennaio di quest'anno) con le successive realizzate dopo l'invasione russa (aprile scorso), riporta la Cgia, emerge che la diminuzione della ricchezza prodotta nel nostro Paese sarà dell'1,4 per cento. In termini assoluti il deterioramento della situazione economica generale si traduce in una perdita di potere d'acquisto medio per ciascun nucleo di 929 euro. A livello territoriale le ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) Cara, quanto ci costi. Gli effetti del conflitto inprodurranno per l'anno in corso una riduzione del Pil di 24 miliardi direali che corrisponde a una perdita di potere d'acquisto medio per ciascuna famiglia italiana pari a 929. È una ricerca che è stata condotta dall'Ufficio studi della Cgia. Dal confronto tra le ultime previsioni di crescita del Pil realizzate prima dell'avvio del conflitto (gennaio di quest'anno) con le successive realizzate dopo l'invasione russa (aprile scorso), riporta la Cgia, emerge che la diminuzione della ricchezza prodotta nel nostro Paese sarà dell'1,4 per cento. In termini assoluti il deterioramento della situazione economica generale si traduce in una perdita di potere d'acquisto medio per ciascun nucleo di 929. A livello territoriale le ...

